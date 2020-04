Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 29 aprile: 27.682 morti, 203 mila contagiati

Oggi i dati sul Covid-19 in Italia sono stati resi noti via web dalla Protezione Civile, senza conferenza stampa, che ci sarà, invece, domani, come previsto dalle nuove disposizioni in merito. Il trend dei contagi rimane costante, con la diminuizione delle terapie intensive che continua in maniera stabile rispetto alle ultime settimane (28 APR – 27 APR – 26 APR). Nel mondo gli Stati Uniti hanno superato il milioni di contagiati, mentre il Regno Unito ha raggiunto la Francia come casi positivi.

Bollettino Protezione Civile 29 aprile

I dati mostrano un trend stabile con +2.086 casi in più rispetto a ieri, portando il totale dei positivi a 203.591. Il numero dei decessi è aumentato di 323, arrivando ad un totale di 27.682. Sono stati effettuati oltre 63 mila tamponi nelle ultime 24 ore, mentre nella giornata di ieri erano stati 57 mila.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento ore 18



• Attualmente positivi: 104.657

• Deceduti: 27.682 (+323, +1,2%)

• Dimessi/Guariti: 71.252 (+2.311, +3,4%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.795 (-68, -3,7%)

• Tamponi: 1.910.761 (+63.827)



Totale casi: 203.591 (+2.086, +1%) — YouTrend (@you_trend) April 29, 2020

Pronto bonus mobilità da 200 euro

Per fronteggiare i problemi legati al coronavirus, con il divieto di assembramento e dell’intasamento dei mezzi pubblici, il governo sta studiando, come ha riferito la ministra De Micheli, un bonus da 200 euro per l’acquisto di bici elettriche ed altri mezzi sostenibili.

Scandalo nelle Rsa: controlli dei Nas

I carabinieri dei Nas hanno effettuato dei controlli in diverse città italiane, riscontrando criticità in alcune residenze per anziani, a fronte dei nuovi protocolli da Covid-19, per limitare i contagi, che vedono un’alta mortalità nelle persone anziane.