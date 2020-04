Coronavirus nel mondo, oltre un milione di contagiati negli Stati Uniti

Aumentano i casi da Covid-19 negli Stati Uniti, superando il milione di positivi, a fronte di quasi 6 milioni di tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. I morti negli Usa hanno raggiunto quasi i 60 mila decessi, con 15 mila persone in terapia intensiva.

In Europa i casi sono in aumento in Spagna, che resta il paese con più positivi, ad oggi 232 mila, mentre l’Italia ha il più alto numero di decessi, oltre 27 mila, come comunicato nella serata di ieri. Il Regno Unito ha quasi raggiunto il numero di contagiati della Francia, con entrambe che hanno superato i 20 mila morti. La Germania resta il paese con la minor mortalità, con poco più di 6 mila decessi e 160 mila positivi da Covid-19.

Aumentano i contagiati in Brasile, che si avvicina ai numeri della Cina, con 5 mila morti ed 8 mila persone in terapia intensiva.