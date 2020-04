Irene Pivetti indagata per truffa sulle mascherine dalla Cina

Irene Pivetti, ex presidente della Camera, è stata indagata dalla Procura di Siracusa per una frode in materia di importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. Irene Pivetti è amministratore delegato della Only Logistics ed avrebbe, secondo l’accusa, messo in commercio prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza.

Sono state sequestrate 9 mila mascherine in diverse città italiane, dopo essere state vendute dalla società di Irene Pivetti. Le indagini sono guidate da Sabrina Gambino, procuratore di Siracura, che ha spiegato come la società della Pivetti importava le mascherine dalla Cina: si trattava di mascherine FFP2, che arrivavano con delle certificazioni false. La Procura ha spiegato che il certificato di idoneità sarebbe stato falsificato.

“La nostra azienda è seria, abbiamo le carte a posto. Abbiamo fatto sacrifici per fornire mascherine controllate”, queste le parole dell’ex presidente della Camera.