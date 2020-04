Oggi arriva l’asteroide 1998 OR2

Oggi è il giorno previsto per l’arrivo dell’asteroide 1998 OR2, che transiterà vicino alla terra durante la notte. Le sue dimensioni non fanno preoccupare gli esperti, anche se alcuni oggetti di piccole dimensioni potrebbero arrivare ed entrare nell’atmosfera, come accaduto sui monti Urali nel 2013. La sigla dell’asteroide prende il nome dall’anno della sua scoperta, in questo caso nel 1998, mentre la distanza sarà di oltre 6 milioni di chilometri, circa 16 volte la distanza con la Luna.

Per un asteroide comunque le dimensioni sono elevate, stimate tra 1 e 4 chilometri di diametro, quindi sarà anche visibile dalla Terra con dei telescopi non particolamente professionali. Questo asteroide fa parte della categoria di asteroidi che ha un’orbita vicina alla Terra, con dimensioni superiori al chilometro. Un impatto con la Terra sarebbe catastrofico, ma questo non è considerato possibile secondo le stime. In generale anche asteroidi più piccoli nella storia hanno fatto comunque dei danni.