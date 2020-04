Salvini: “Rischio tensioni sociali. Non concordo con Berlusconi”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tv 21 della Campania, parlando dell’emergenza coronavirus e delle altre questioni politiche, con le divisioni nel centrodestra che si sono accentuate nelle ultime settimane.

Rischio tensioni sociali

Sul tema della Camorra il leader della Lega aveva già criticato il governo nei giorni scorsi: “C’è un rischio di tensioni sociali, se non arrivano i soldi dello Stato, ci sarà la Camorra a fungere da banca. Inoltre è diseducativo far uscire i 41 boss dal carcere”, ha sottolineato Salvini.

Divisioni nel centrodestra

Salvini ha parlato anche delle divisioni all’interno della coalizione di centrodestra, con Berlusconi che si è distanziato negli ultimi giorni dal “sovranismo”. “Il primo governo Conte lo facemmo con il suo via libera, con Berlusconi ci sentiamo, ma non condivido alcune sue posizioni. Non condivido chi vuole legare il destino del paese a chi non ama l’Italia”, queste le parole di Salvini.