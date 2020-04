Scandali Rsa, controlli dei Nas su diverse strutture in Italia

I carabinieri dei Nas di tutta Italia stanno effettuando dei controlli sulle strutture Rsa, le case di riposo per anziani che sono al centro delle polemiche per la diffusione da coronavirus. I controlli sono stati effettuati in diverse città italiane, tra cui Pescara e Cagliari.

Una casa di riposo in provincia di Vibo Valentia è stata sanzionata dai Nas di Catanzaro, dopo che il controllo aveva fatto emergere gravi non conformità in riferimento agli standard di sicurezza per il coronavirus. Una casa di riposo nella provincia di Messina è stata posta in “verifica” dopo un controllo dei Nas di Catania, che hanno accertato un non rispetto di provvedimenti imposti dopo una precedente ispezione. Inoltre questa struttura non è stata considerata adeguata.

In provincia di Trapani una comunità di alloggio è stata posta sotto sequestro dal sindaco, dopo che i Nas di Palermo hanno accertato la non presenza di standard igienico-sanitari.