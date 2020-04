Spadafora: “Potremmo seguire la Francia sul campionato di calcio”

Il ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibilità di stop del campionato, con meno ottimismo rispetto alle scorse settimane. “Il comitato tecnico-scientifico ci darà valutazioni in merito, il protocollo della Lega Serie A non è stato ritenuto idoneo”, queste le dichiarazioni di Spadafora, che conferma come le rassicurazioni della Lega non abbiano convinto.

“Potremmo seguire la Francia se diventasse la linea europea – ha dichiarato il ministro – al momento anche la Figc ha presentato un protocollo, da valutare. Si valuterà anche la ripresa degli allenamenti. Riprendere gli allenamenti non significa ripartenza del campionato. Se non si vuole rischiare, significa fare le stesse scelte di Olanda e Francia”. Inoltre il ministro ha fatto presente che la maggioranza dei club di Serie A potrebbe richiedere la sospensione.

Il governo sta lavorando ai protocolli anche per gli altri sport, con i centri sportivi e le palestre che chiedono la riapertura. La Francia ha annunciato nella giornata di ieri la chiusura del campionato di calcio per questa stagione.