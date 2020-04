Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 30 aprile: 27.967 morti, 205 mila contagiati

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della Protezione Civile, limitata alle giornata di lunedì e giovedì con Angelo Borrelli, per la comunicazione dei dati sul coronavirus in Italia. Negli Stati Uniti si sono superate le vittime della guerra in Vietnam, come comunicato nelle ultime ore con i dati sul coronavirus nel mondo. Nei giorni scorsi il trend dei contagi è rimasto stabile, con una diminuzione delle terapie intensive costante (29 APR – 28 APR – 27 APR). Borrelli ha annunciato che non ci saranno più conferenze stampa per la diffusione dei dati, ma saranno diffusi via web.

Bollettino Protezione Civile 30 aprile

I dati di oggi mostrano un aumento costante dei casi, intorno ai 2 mila nuovi positivi, con il numero dei decessi che scende sotto i 300, anche grazie al decremento nella Regione Lombardia, come comunicato poco fa.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento ore 18



• Attualmente positivi: 101.551

• Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%)

• Dimessi/Guariti: 75.945 (+4.693, +6,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.694 (-101, -5,6%)

• Tamponi: 1.979.217 (+68.456)



Totale casi: 205.463 (+1.872, +0,9%) — YouTrend (@you_trend) April 30, 2020

Scontro Conte-Renzi sulle riaperture

Il leader di Italia Viva ha chiesto al premier misure non “populiste”, altrimenti il suo partito lascerà la maggioranza di Governo. Il premier Conte ha annunciato delle sperimentazioni su aperture di nidi e centri estivi.

Merkel: “Pronti aiuti all’Italia”

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato aiuti per l’Italia nel fronteggiare la crisi da coronavirus, ricordando come siano stati già messi a disposizione gli ospedali tedeschi nelle scorse settimane.