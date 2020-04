Informativa di Conte alla Camera: “Se si riapre tutto, aumento esponenziale” – DIRETTA

Il premier Conte ha tenuto un’informativa alla Camera dei Deputati, dopo aver dichiarato di avere “informazioni urgenti” da comunicare ai parlamentari. Polemiche in Aula prima dell’intervento per la questione legata alle mascherine da tenere in Camera. La seduta è stata sospesa a causa delle proteste del centrodestra per la mancanza della mascherina del premier Conte, con il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha sospeso la seduta dopo che un deputato di Fratelli d’Italia si è tolto la sua mascherina.

Il deputato Maurizio Lupi ha chiesto al premier Conte di fornire il documento che parla di 151 mila terapie intensive previste per il mese di giugno, sul quale si sarebbe basato per l’ultimo DPCM.

Conte: “Decisioni prese insieme”

“Sono state prese delle misure limitative della libertà personale dei cittadini. Il Governo ha sempre tenuto conto della sicurezza sanitaria. C’è stato un accurato bilanciamento per le misure adottate. Ci sono state riunioni con Regioni, Province, Comuni e parti sociali, alle quali anche io ho preso parte, insieme al ministro Speranza ed al ministro Boccia”, ha spiegato Conte.

“Il Governo ha adottato un metodo di confronto con il comitato tecnico-scientifico. Qualcuno potrà obiettare che la conoscenza scientifica non è soddisfacente. Per un governo chiamato a proteggere la salute è un imperativo categorico porre a fondamento delle proprie decisioni non le proprie opinioni, ma bensì le raccomandazioni, frutto di ricerche del mondo scientifico”, ha sottolineato Conte, giustificando l’utilizzo del comitato tecnico-scientifico.

“In questo rapporto viene stimato che la riapertura simultanea a partire dal 4 maggio porterebbe ad un aumento esponenziale. Il tasso di diffusione R0 è stimato tra lo 0,5 e lo 0,7. Se questo tasso superasse il valore di 1, si saturerebbero le terapie intensive. Non tutte le postazioni di terapie intensive potranno essere utilizzate per il Covid-19. L’impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole, producendo conseguenze economiche ancora peggiori. Ne consegue che il principio di precauzione sarà attuato anche in questa fase”, ha spiegato Conte.

“Contatti familiari, lavoro, scuola e relazioni di comunità sono luoghi dove si diffonde il contagio. Dai contatti familiari attualmente arrivano un quarto dei contagi; per il lavoro avremo una riapertura; sulla scuola abbiamo adottato la didattica a distanza; le relazioni di comunità valgono le norme di distanziamento sociale. Se tutto questo si riaprisse, allora aumenterebbe il contagio, per questo il governo ha effettuato una scelta, facendo ripartire alcune attività produttive, a partire dai protocolli di sicurezza”, questa la posizione di Conte sulle riaperture.