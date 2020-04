Istat, Pil italiano in calo del 4,7% nel primo trimestre

Confermato il calo del Pil italiano nel primo trimestre del 2020, con una perdita del 4,7% sul trimestre precedente e di 4,8% rispetto a quello dello scorso anno sullo stesso periodo. I dati sono stati comunicati dall’Istat, che conferma una perdita acquisita sull’anno 2020 del 4,9%. Questa stima fa pensare che l’8% stimato nel Def dal Governo sia sottostimato, visto che l’economia italiana fino al 21 febbraio è potuta proseguire senza limitazioni e con questo calo che fa riferimento, dunque, solo al periodo 22 febbraio – 31 marzo. In poco più di un mese l’Italia ha visto calare il proprio Pil di quasi il 5% e c’è da considerare la perdita già acquisita ad aprile e non conteggiata nel primo trimestre, che potrebbe essere di un valore simile, se non superiore, portando quindi la perdita acquisita alla metà di maggio al 10% del Pil.

“Questa stima preliminare è causata dall’emergenza sanitaria in corso e dai dati raccolti. Sono state adottate delle misure per riuscire a stimare le perdite sul Pil. Si tratta di una flessione del Pil che non si era mai registrata da quando si monitorano le serie storiche, cioè dal primo trimestre 1995”, queste le parole dell’Istat.

Ci sono problemi dalla parte della domanda, con “contributi negativi” sia nella parte interna (nazionale), sia quella estera (export). Nell’Eurozona la perdita sul primo trimestre è stata del 3,8%, mentre del 3,5% se si considera l’Unione Europea. L’Italia è dunque sopra la media di calo del Pil rispetto agli altri paesi europei.