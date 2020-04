Maturità 2020, ecco come sarà il nuovo esame:

Si partirà il 17 giugno, non ci saranno gli scritti ma solo un orale corposo, che garantirà la sicurezza di tutti, come comunicato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nell’ordinanza che fa chiarezza sulla Maturità 2020. L’obiettivo sarà quello di valorizzare il percorso scolastico, che comprenderà anche gli studenti di terza media, mentre per i recuperi c’è ancora da discutere, con il rientro in aula fissato per settembre, ma sul quale ci sono ancora dubbi all’interno dell’esecutivo.

“La conclusione di un percorso”

“La Maturità sarà la conclusione di un percorso, i ragazzi devono stare tranquilli, la commissione li conosce da cinque anni”, queste le parole della Azzolina, che sottolinea come i professori saranno tutti interni.

Il sistema dei crediti

I crediti saranno così suddivisi: 60 al percorso scolastico, 40 all’orale. I crediti di partenza saranno stabiliti in base alle vecchie tabelle in proporzione dei crediti ottenuti gli anni precedenti, nell’ultimo triennio, fa sapere il ministero.

Argomento a piacere

L’orale inizierà da un argomento a piacere, senza una tesina. Inoltre i maturandi potranno raccontare la loro esperienza di scuola-lavoro, anche se non tutti gli studenti hanno effettuato le ore previste.