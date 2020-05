Atene, per il primo maggio raduno ad un metro di distanza

In Grecia le manifestazioni per la giornata dei lavoratori si sono svolte nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro. Nel centro di Atene si sono riversate in piazza più di cento persone, appartenenti al sindacato Pame, affiliato al partito comunista. Si sono raccolte in piazza Syntagma, una delle più importanti della città di Atene, con in mano bandiere rosse ed alcuni striscioni. Molti di loro avevano mascherine e guanti, rispettosi della distanza di sicurezza.

Il coronavirus in Grecia non si è diffuso come negli altri paesi europei, anche se molte attività produttive si sono fermate, soprattutto quelle legate al settore turistico, visto che molte persone, o quasi tutte, hanno smesso di visitare i luoghi caratteristici della Grecia. Rimane l’obbligo di mascherina e guanti, oltre alla distanza di sicurezza.