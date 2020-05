Coronavirus nel mondo, oltre 63 mila morti negli Stati Uniti

Sono in aumento i casi da coronavirus negli Stati Uniti, che hanno superato il milione di positivi nei giorni scorsi, con quasi 64 mila morti e 15 mila persone in terapia intensiva. In Spagna aumentano i contagi, ma diminuiscono le terapie intensive, che scendono sotto le 3 mila unità, mentre nelle scorse settimane si erano superate le 7 mila unità. In Italia resta il numero più alto di morti in Europa, quasi 28 mila, come comunicato ieri sera dalla Protezione Civile.

Il Regno Unito ha visto aumentare i casi positivi, superando quelli di Francia e Germania per la prima volta, intorno ai 171 mila contagiati e 27 mila morti. Nelle ultime ore si sono aggiunti al bilancio 4 mila decessi dovuti alle morti nelle Rsa.

In Germania il numero dei decessi rimane inferiore rispetto agli altri paesi europei, a fronte di 163 mila positivi. Anche in Russia aumentano i positivi, con il premier Michail Mišustin che è risultato contagiato da Covid-19 nelle ultime ore.