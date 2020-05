Decreto Aprile, Catalfo: “Stop ai licenziamenti per altri 3 mesi”

Nel prossimo decreto Aprile, legato alla crisi economica e sociale causata dal coronavirus, ci saranno anche provvedimenti sulla cassa integrazione e sulla possibilità di licenziare. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “La cassa integrazione sarà prorogata di 9 settimane, mentre ci sarà uno stop dei licenziamenti di tre mesi. Non bisogna licenziare i dipendenti in cassa integrazione”.

Il precedente stop ai licenziamenti era in vigore fino a metà maggio, va a modificare solo la norma sul licenziamento per causa oggettiva, cioè, per esempio, a fronte di una perdita economica e calo di produzione. Inoltre il governo ha in previsione dei provvedimenti per dare alle colf e badanti degli assegni mensili da 400 a 600 euro.