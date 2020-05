Fincantieri realizzerà le fregate per la US Navy

Fincantieri ha vinto il bando per la realizzazione di un progetto legato alla prima fregata lanciamissili del programma FFG(X). Il contratto è stato assegnato da US Navy a Fincantieri ed ha un valore di 795,1 milioni di dollari, che verrà realizzato e portato avanti dal cantiere “Marinette”, che è di proprietà della Fincantieri Marine Group, la società americana di Fincantieri. Nel 2009 erano stati acquistati da parte di Fincantieri alcuni cantieri americani, durante la crisi economica, riuscendo a preservare i posti di lavoro ed ottenere il cantiere, che ora verrà utilizzato per svolgere un contratto della US Navy.

Dopo la prima fregata, ci sarà in programma di costruire altre 9 navi, per un valore complessivo di 5,57 miliardi di dollari. Inoltre successivamente ci sarà un’altra gara per effettuare un contratto da 10 navi da produrre per US Navy. Fincantieri ha battuto la concorrenza di Huntington Ingalls Industries, General Dynamics ed i cantieri Austal USA.

La nuova flotta è stata oggetto delle dichiarazioni dell’ammiraglio Mike Gilday, il capo di Stato maggiore della Navy, che ha spiegato come la nuova fregata sarà un’evoluzione della flotta attuale, con una capacità di resistenza e letalità superiore.