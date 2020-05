Kim Jong-un è vivo: riapparso in pubblico dopo 20 giorni

Non era morto. Molti media internazionali avevano dato la notizia della morte del leader nordcoreano Kim Jong-un (qui il nostro articolo), iniziando anche a parlare della successione, che sarebbe andare inizialmente alla sorella. Invece il leader della Corea del Nord è riapparso in pubblico nelle ultime ore per inaugurare una fabbrica di fertilizzanti, in buone condizioni di salute. Pochi giorni fa Seul aveva fatto sapere che Kim Jong-un era “vivo e vegeto”, spiegando che le notizie della morte non erano confermate dalla Corea del Sud. Anche Donald Trump aveva dichiarato di avere informazioni in merito, ma di non essere autorizzato a rivelarle in pubblico.

Kim Jong-un è riapparso dopo 20 giorni nella città di Sunchon, a 50 chilometri dalla capitale Pyongyang.

Isolamento da Covid-19?

Una delle ipotesi è quella che il dittatore nordcoreano si sia isolato per motivi legati all’epidemia da coronavirus e questo abbia fatto partire delle notizie erronee sulla sua morte.