Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 2 maggio: raddoppiano i morti rispetto a ieri

I dati di oggi sono in linea con l’andamento dei giorni scorsi, ieri si è tenuta l’ultima conferenza stampa della protezione civile, come annunciato da Angelo Borrelli. Il calo delle terapia intensive si è confermato nei giorni scorsi, con un aumento di contagi costante di 2 mila unità quotidiane da oltre un mese (1 MAG – 30 APR – 29 APR). Nel mondo i casi da coronavirus hanno quasi raggiunti i 3 milioni e mezzo, con gli Stati Uniti che hanno subito altri 1800 morti nelle ultime 24 ore. I primi casi e decessi non ancora certificati in Africa iniziano ad aumentare, secondo i resoconti del personale sanitario.

Bollettino Protezione Civile 2 maggio

I dati di oggi mostrano un aumento dei decessi rispetto alla giornata di ieri, con 474 nuovi morti, mentre nella giornata di ieri l’incremento era stato inferiore alle 300 unità. Aumentano anche i contagiati, arrivati a 209 mila totali da inizio epidemia.