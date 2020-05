Coronavirus, la Gdf sequestra materiale sanitario non a norma

La Guardia di Finanza ha sequestrato del materiale sanitario in tutta Italia, denunciando otto persone, per la vendita senza autorizzazione che era stata messa in atto nelle ultime settimane. Sono state sequestrate mascherine, prodotti per l’igiene e termometri ottici, i quali non erano conformi alla normativa vigente.

In totale sono stati sequestrati 520 mila pezzi, per opera della Guardia di Finanza di Roma. Inoltre sono state effettuate operazioni anche a Modena e Napoli, con un sequestro che ha portato il numero complessivo ad oltre 600 mila pezzi. Anche dei prodotti da farmacia venduti senza autorizzazione sono stati sequestrati.