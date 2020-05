Coronavirus, l’UE lancia un piano da 7,5 miliardi per il vaccino

L’Europa ha messo oltre 7 miliardi di euro per la ricerca del vaccino, con un accordo tra Conte, Merkel e Macron, che si sono uniti insieme alla Norvegia ed al Consiglio europeo per annunciare un piano convidiso sul Covid-19. Ci sarà una conferenza per ricevere fondi in donazioni che andranno alla ricerca sul vaccino, con l’obiettivo di arrivare a 7,5 miliardi di euro.

Il testo del piano è stato firmato dal premier Conte, dal presidente Macron, dalla cancelliera Merkel, dal presidente del Consiglio europeo, Michel, dalla premier della Norvegia, Erna Solberg, e dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.