Decreto Aprile, cassa integrazione fino al 31 ottobre 2020

Nelle norme previste nel decreto Aprile ci saranno misure a sostegno dei redditi, con i lavoratori che non rischieranno di perdere il proprio lavoro, come annunciato anche nella giornata di ieri dal ministro Catalfo, con lo stop ai licenziamenti prorogato di tre mesi.

La cassa integrazione durarà altre 18 settimane, fino al 31 ottobre 2020, per evitare che le aziende in difficoltà possano dover rinunciare ad alcuni dipendenti. Poi ci sarà la norma per il reddito di emergenza per i redditi in difficoltà, oltre al bonus baby sitter che sale a 1.200 euro. Ci saranno anche altri 15 giorni di congedi per i genitori.

Complessivamente saranno 44 articoli che andranno a sostenere i redditi e proteggere i lavoratori. Molti dei miliardi previsti andranno a sostenere le misure già prese con il decreto Cura Italia. I lavoratori che hanno visto ridursi la loro attività a causa del coronavirus, “potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale”. Il datore di lavoro dovrà inserire come causale “Emergenza Covid-19”.

Inoltre ci sarà un sostegno per i redditi, con il reddito di emergenza, che potrà essere richiesto per le famiglie in difficoltà e con un reddito inferiore ai 15 mila euro secondo il parametro Isee. Ci saranno anche detrazioni fino a 300 euro per utilizzare i centri estivi, per i figli fino a 16 anni. Il bonus baby sitter raddoppia e da 600 euro diventa di 1.200 euro.