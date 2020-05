Fase 2, protesta dei commercianti a Napoli: “Io non riapro”

I commercianti di Napoli hanno iniziato una protesta, con dei volantini davanti ai negozi, per dichiarare che non riapriranno durante la fase 2. Questa protesta è attiva in via Chiaia, a Napoli, uno delle strade principali del commercio e con i negozi che sono chiusi da settimane.

“Si denuncia l’alto rischio economico per tutte le partite Iva di Napoli e degli autonomi. Si terranno le saracinesche abbassata”, questa la posizione dei commercianti, che lanciano un appello al premier Conte ed alle autorità locali. Si protesta anche per gli affitti e per l’abolizione degli f24, cioè delle tasse e delle imposte, oltre alla chiusura delle cartelle esattoriali.