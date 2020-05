Renzi: “Basta limitazioni della libertà personale”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato sulla situazione legata al governo e all’attacco a Conte durante il suo intervento in Senato. Renzi aveva chiesto di “tornare alla politica e non al populismo”, dando un ultimatum al premier Conte, che aveva poi minimizzato in serata, dichiarando di avere i numeri in Parlamento.

Intervistato su “Zapping” su Radio 1, l’ex premier ha spiegato che la fase 2 dovrebbe essere differenziata a seconda dei contagi, andando a fermare i territori con più contagi. Una posizione simile a quella della governatrice della Calabria, che visti i contagi vicino a zero, ha deciso di non attenersi alle norme su bar e ristoranti.