Coronavirus nel mondo, oltre 240 mila morti. Aumentano i contagi in Africa

Sono in aumento i decessi nel mondo per coronavirus, arrivando a toccare la cifra di 244 mila alla giornata di ieri, con oltre 3,4 milioni di contagiati e 50 mila persone in terapia intensiva. Gli Stati Uniti restano il paese con più casi positivi, oltre il milione, mentre i morti sono saliti a 67 mila.

La Spagna ha quasi 250 mila casi positivi, ma il numero delle morti rimane inferiore rispetto al dato italiano, che è quasi di 29 mila deceduti, come confermato dal bollettino di ieri 2 maggio. Il Regno Unito ha un numero di deceduti vicino a quello italiano, oltre 28 mila, mentre la Francia è più vicina alla Spagna come numeri. Il numero di terapie intensive è calato in tutta Europa, con la Francia che è passata da 7 mila a 4 mila e la Spagna da 7 mila a 2,3 mila.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Effettuati Mondo 3,485,142 244,801 50,866 Stati Uniti 1,160,838 67,448 16,475 6,931,132 Spagna 245,567 25,1 2,386 1,528,833 Italia 209,328 28,71 1,539 2,108,837 Regno Unito 182,26 28,131 1,559 1,129,907 Francia 168,396 24,76 3,827 1,100,228 Germania 164,967 6,812 2,105 2,547,052 Turchia 124,375 3,336 1,445 1,111,366 Russia 124,054 1,222 2,3 3,945,518 Brasile 97,1 6,761 8,318 339,552 Iran 96,448 6,156 2,787 484,541 Cina 82,877 4,633 34 Canada 56,714 3,566 557 832,222 Belgio 49,517 7,765 689 260,996 Peru 42,534 1,2 671 355,604 Olanda 40,236 4,987 708 225,899 India 39,98 1,323 1,046,450 Svizzera 29,817 1,762 141 276 Ecuador 27,464 1,371 149 73,929 Arabia Saudita 25,459 176 139 339,775 Portogallo 25,19 1,023 150 426,836 Messico 22,088 2,061 378 91,188 Svezia 22,082 2,669 531 119,5 Irlanda 21,176 1,286 99 169,377 Pakistan 19,103 440 111 203,025 Cile 18,435 247 425 199,4 Singapore 17,548 17 24 143,919 Israele 16,193 230 103 390,022

Aumentano le morti da Covid-19 in Africa

Nonostante non compaiano nelle statistiche ufficiale, sono arrivate le prime conferme di morti da coronavirus in alcune zone dell’Africa. In Somalia un operatore sanitario ha spiegato che il numero di trasporti di morti è passato da un massimo di 4 al giorno a circa 15-18. Questo significa che l’epidemia sta arrivando anche nel continente africano, sicuramente il meno attrezzato per fronteggiare il coronavirus..