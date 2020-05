Coronavirus, Palazzo Chigi: “Vietate le visite agli amici”. Polemiche sulle mascherine

Da lunedì partirà la Fase 2 del coronavirus, con la riapertura di quasi tutte le attività produttive, tranne bar, ristoranti e pizzerie, considerate ancora a rischio da parte del Governo. Nella nuova fase ci saranno pochi cambiamenti nel lockdown imposto da parte del Governo, con le uscite che saranno ancora soggette ad autocertificazioni e consentite per motivi di lavoro, salute o considerati essenziali. Restano vietati gli spostamenti nelle seconde case, come da primo DPCM.

Vietate le visite agli amici

Con una nota di Palazzo Chigi si chiarisce il termine “congiunti”, cioè quelle persone che è possibile incontrare, togliendo dal gruppo di persona gli amici, che non vengono considerati “affetti stabili”.

Caos mascherine

Polemiche tra le regioni per la fornitura di mascherine, con alcune regioni, come il Veneto, che le hanno prodotte in autonomia, mentre altre le attendono prima di renderle obbligatorie all’aperto. In molte regioni diventerà obbligatorio utilizzare la mascherina quando si uscirà di casa.