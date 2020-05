Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 4 maggio: 29.079 morti, 211 mila contagiati

I dati di oggi sono stati forniti dalla Protezione Civile senza conferenza stampa, come annunciato la scorsa settimana da Angelo Borrelli. Non si terranno più conferenze stampa per la diffusione dei dati da coronavirus, anche se questa è stata considerata la fase più delicata dalla stessa Protezione Civile, dunque con notevole importante per i dati sul Covid-19 in Italia.

Nei giorni scorsi è proseguito il calo dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre il numero di decessi è sceso sotto le 200 unità negli ultimi giorni, mentre gli aumenti giornalieri sono rimasti stabili intorno le 2 mila unità (3 MAG – 2 MAG – 1 MAG).

Bollettino Protezione Civile 4 maggio

I dati mostrano un aumento dei deceduti di 195 unità, con il numero dei ricoverati in terapia intensiva che cala di 22 unità rispetto a ieri. L’aumento dei casi positivi è di 1.221 persone positive al Covid-19.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento ore 18



• Attualmente positivi: 99.980

• Deceduti: 29.079 (+195, +0,7%)

• Dimessi/Guariti: 82.879 (+1.225, +1,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.479 (-22, -1,5%)

• Tamponi: 2.191.403 (+37.631)



Totale casi: 211.938 (+1.221, +0,6%) — YouTrend (@you_trend) May 4, 2020

Coronavirus nel mondo: aumentano i casi non accertati

Uno dei principali problemi che si sta manifestando nei paesi più poveri è l’aumento dei casi da coronavirus che non è nelle stime ufficiale. Si tratta di notizie che sono arrivate da operatori sanitari, in Somalia sono aumentati i morti al giorno da un massimo di 4 ad oltre 15 per un singolo operatore sanitario.