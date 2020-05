Coronavirus nel mondo, aumentano i casi non accertati

Aumentano i casi nel mondo che superano i 3,5 milioni di positivi, con oltre 248 mila morti e 50 mila persone in terapia intensiva. Questi sono i dati confermati, ma come è stato comunicato nei giorni scorsi, molti paesi non hanno ancora inserito tutti i dati nelle stime ufficiali, soprattutto in Africa, dove aumentano i decessi rispetto alla media, senza che vengano fatti però tamponi per accertare la presenza di Covid-19.

In Spagna si sono superati i 247 mila casi, con 25 mila deceduti dall’inizio dell’epidemia. Il Regno Unito ha un numero simile di decessi rispetto all’Italia, con meno casi accertati di Covid-19. Francia e Germania hanno meno deceduti, con la Germania che è riuscita a contenere il numero di decessi sotto le 7 mila unità.