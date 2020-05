Decreto Imprese, Gualtieri: “Pronti 750 miliardi in garanzie”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rilasciato alcuni dettagli sulle prossime misure finanziarie che il Governo ha intenzione di mettere in atto nelle prossime settimane, con il decreto di maggio che dovrebbe essere quasi pronto. Ci sarà l’estensione della Cassa integrazione con altre 9 settimane, con altri 13 miliardi a disposizione, oltre allo stop dei licenziamenti per tre mesi. Sul decreto Imprese ci saranno misure per la liquidità delle aziende, in maniera tale da cercare di evitare il fallimento a causa della crisi da coronavirus.

Secondo il ministro Gualtieri l’obiettivo è quello di portare 750 miliardi di garanzie per le imprese, dopo i 400 messi già a disposizione nel primo decreto, nonostante ci siano state molte polemiche. Infatti molti imprenditori hanno dichiarato di non riuscire ad accedere al credito fornito e con garanzia statale.