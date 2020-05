Fase 2, quattro milioni di persone tornano al lavoro

Oltre 4 milioni di persone torneranno al lavoro dalla giornata di oggi, per l’inizio della Fase 2, che è stata varata dal governo e che è stata contestata a livello politico dalle opposizione ed anche dalla maggioranza per l’utilizzo dei DPCM. Rimane l’obbligo dell’autocertificazione, oltre a quello della mascherina, attivo in molte regione per chi esce di casa.

Nel luogo di lavoro devono esserci le norme di distanziamento sociale previste, oltre alla fornitura di dispositivi di protezione come mascherine e guanti. Verranno effettuati controlli sulla sicurezza per quanto riguarda le imprese, dopo l’accordo raggiunto tra il governo e le parti sociali per la riapertura delle fabbriche. Qualora ci dovesse essere un caso positivo si procederà con l’isolamento della persona.