Molte critiche sui social per un video che riprende delle persone in strada a Milano a ballare e cantare, festeggiando, si presume, la fine della Fase 1 e l’inizio dell’allentamento delle misure restrittive. Critiche da molti utenti sui social network per il non rispetto delle norme al momento in vigore, oltre al divieto di assembramenti.

Al momento sono consentite solamente passeggiate solitarie e giri in bici, da effettuare in maniera individuale, per evitare la ripresa dei contagi.