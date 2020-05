Boom dello spread dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul QE

Lo spread italiano è esploso dopo la decisione della Corte costituzionale tedesca di dare 3 mesi di tempo alla Banca Centrale Europea per giustificare l’utilizzo del programma di acquisto titoli, che coinvolge anche la Bundesbank. Dall’apertura di questa mattina a 230 punti base è passato a 250 punti base, con il rendimento dei titoli di Stato che si è avvicinato al 2%. Era attesa oggi la decisione in merito all’operato della Bce sull’acquisto titoli di Stato.

La Corte di Karlsruhe ha chiesto alla Bce di giustificare il suo programma di acquisto titoli, che dal QE inaugurato da Mario Draghi si è trasformato nel programma PEPP, utilizzato per l’acquisto fino a 750 miliardi di euro in titoli di Stato durante la crisi da coronavirus.

Una volta resa nota la sentenza lo spread italiano ha avuto un balzo, che per ora sembra proseguire. Bisognerà capire come chiuderanno la giornata finanziaria i mercati, con gli altri paesi che per ora sembrano soffrire meno sui tassi di interesse. In effetti nell’ultimo mese la Bce si era concentrata sui titoli italiani per gli acquisti del programma PEPP, preferendoli a quelli dei paesi più stabili. Qualora il programma entrasse in discussione, l’Italia sarebbe il primo paese a dover far fronte alla mancata garanzia di acquisto sui titoli.