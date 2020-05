Coronavirus, Fauci smentisce Trump: “Non proviene da un laboratorio”

Sono arrivate le smentite di Anthony Fauci alle parole di Trump e del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che nei giorni scorsi aveva affermato di avere le prove della provenienza da un laboratorio di Wuhan del coronavirus. Fauci ha chiarito attraverso un’intervista al National Geographic la sua posizione in merito: “Le prove scientifiche hanno mostrato che il virus non potesse essere manipolato in maniera artificiale. Tutto indica che il virus si è sviluppato in natura e poi ha saltato specie”.

Al momento non ci sarebbero prove della provenienza da un laboratorio di Wuhan, come riferiscono anche il The Guardian e la Cnn, citando fonti di servizi segreti. Per ora nessun altro paese si è unito alle accuse degli Stati Uniti, anche se molti alleati degli americani sono d’accordo sulla mancanza di trasparenza. Altre fonti della Cnn ritengono “altamente improbabile”, che la diffusione sia avvenuto dopo un incidente in laboratorio. Il luogo di diffusione, riferisce la fonte della Cnn, sarebbe il mercato di Wuhan, anche se ancora non è chiaro come vi sia arrivato.