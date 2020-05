Intel ha comprato Moovit per 900 milioni di dollari

La nota multinazionale di microchip e simbolo della Silicon Valley, Intel, ha acquistato l’applicazione Moovit per 900 milioni di dollari. Una cifra altissima, anche se nelle transazioni di compagnie web non è quella più alta nella storia. Intel ha un passato chiave nell’evoluzione del computer e delle tecnologie di ultima generazione.

Moovit è una conosciuta app che è nel settore degli spostamenti, molto diffusa anche in Italia. Si tratta di un punto di riferimento per ottenere informazioni sul traffico automobilistico. L’acquisto è stato effettuato da MobilEye, un’azienda che opera nel settore delle auto a guida autonoma, di proprietà sempre di Intel, che l’ha acquisita nel 2017 per 15 miliardi di dollari. Questo significa che Intel vuole entrare nel mercato della mobilità e sfruttarne i cambiamenti. Sono circa 800 milioni gli utenti che utilizzano Moovit e che danno informazioni utili sul traffico locale. L’applicazione è in funzione in oltre 3 mila città di 102 Paesi, comprese molti luoghi in Italia.