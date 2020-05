Spread Btp-Bund oggi 5 maggio: lieve calo rispetto a ieri

Lo spread Btp-Bund di oggi 5 maggio ha aperto in lieve calo rispetto alla giornata di ieri, quando aveva chiuso intorno ai 234 punti base. Lo spread italiano ha aperto a 230 punti base, con il tasso di rendimento all’1,75%, in linea con la chiusura di ieri, ma in calo rispetto all’apertura di ieri, quando era all’1,81%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Ora Italia 231 -0,31% 1,75 08:39:00 Austria 43 -17,73% -0,13 08:39:09 Belgio 57,6 -34,62% 0,017 08:39:08 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 10/2019 Francia 49,7 -15,74% -0,063 08:39:06 Grecia 270,3 -1,11% 2,144 08:05:35 Irlanda 64,9 -24,58% 0,091 08:39:05 Lituania 68 -19,29% 0,283 10/2019 Malta 109,9 -0,74% 0,538 04/05/20 Paesi Bassi 27,4 -1,42% -0,285 08:39:05 Portogallo 141,1 -2,63% 0,852 08:39:15 Slovacchia 113,5 -23,44% 0,58 08:39:05 Slovenia 125,8 -6,75% 0,698 08:36:52 Spagna 137,8 -1,68% 0,819 08:39:08

Andamento delle Borse

Giornata nera per Piazza Affari ieri, che ha proseguito a perdere dopo aver aperto in calo, con il Ftse Mib che ha chiuso a -3,70%. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in rosso, con Parigi a -4,2% e Francoforte -3,6%. Londra ha perso lo 0,2%. Lo Stoxx 600, che racchiude l’andamento dei principali titoli europei, ha perso il 2,65%, con una perdita intorno ai 195 miliardi di euro.