Terremoto nelle Marche: scossa nella città di Fermo

Una scossa di terremoto nelle Marche, rilevata nella città di Amandola, in provincia di Fermo alle 4 del mattino, con un’intensità di magnitudo 3.6. La scossa è stata rilevata dall’istituto di Geofisica e Vulcanologia, che ha stimato l’epicentro ad una profondità di 11 chilometri, a 4 chilometri ad ovest della città di Amandola.

Il terremoto è stato avvertito anche dai cittadini di Ascoli Piceno, con alcune persone che si sono riversate in strada. Non si segnalano danni a persone o cose al momento, con i soccorsi che sono stati allertati. Queste zone vennero già colpite dal sisma del 2016, ma in questo caso non ci sono state conseguenze.