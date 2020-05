Coronavirus, conferenza stampa Regione Lombardia 6 maggio – DIRETTA

Nei giorni scorsi si è avuto un decremento ad inizio settimana dei decessi, nonostante nella giornata di ieri siano nuovamente raddoppiati, arrivando quasi a 100 morti giornaliere. Continua il calo dei posti letto occupati in terapia intensiva, come da alcune settimane.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto al premier Conte per alcune delucidazioni sulla situazione emergenziale nella Fase 2, chiedendo nuovi orari di lavoro e la possibilità di lavorare in smart working. Inoltre si chiede di non affollare i mezzi pubblici, con le nuove aperture delle attività produttive, che hanno portato molte persone ad uscire di casa alla stessa ora per andare al lavoro.

Sono attesi i nuovi dati sul Covid-19 della Regione, per capire l’andamento dopo le prime aperture, nonostante serva ancora del tempo per avere un quadro completo, se si considerano i tempi di incubazione del virus, che vanno da 7 a 15 giorni.

Conferenza stampa Regione Lombardia 6 maggio