Coronavirus, Dybala è guarito dal Covid-19

Paulo Dybala è risultato negativo al tampone da coronavirus. Dopo oltre un mese di malattia è oggi guarito dal Covid-19, come comunicato stesso giocatore della Juventus. Sono stati effettuati due tamponi, come da protocollo Covid-19, entrambi risultati negativi e per questo è stato definito ufficialmente guarito e non più in isolamento domiciliare.

L’annuncio della sua positività era arrivato il 21 marzo scorso, anche se le sue condizioni non si erano mai aggravate e non è stato trasportato in ospedale. Nelle ultime settimane anche i sintomi si erano ridotti, da far pensare ad una guarigione imminente.

Dybala ha postato su Instagram per comunicare la notizia ai suoi fan, che avevano seguito il periodo di isolamento del giocatore.