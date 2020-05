Forte terremoto in Indonesia: magnitudo 6,8

Una violenta scossa di terremoto ha colpito il mare dell’Indonesia, con un’intensità rilevata di magnitudo 6,8. La rilevazione è stata effettuata dall’istituto di Geofisica e Vulcanologia, che ha stimato una profondità della scossa di 125 chilometri.

Il terremoto è avvenuto alle ore 15.53 ora italiana, coinvolgendo un’area di 400 mila persone, che sono state messe in allerta anche per un possibile tsunami. I terremoti in Indonesia sono frequenti, a causa dell’elevata presenza di attività vulcanica. Non sono stati segnalati danni a persone o cose per il momento e non ci sono segnalazioni di vittime.