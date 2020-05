Maturità 2020, Azzolina conferma: “Durerà un’ora”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha spiegato che il prossimo 17 giugno la maturità si terrà negli edifici scolastici, nonostante l’emergenza da coronavirus e con il governo che non ha ritenuto di riaprire le scuole, come avvenuto in altri paesi, come la Francia, dove asili e materne sono in fase di riapertura.

“L’esame durerà un’ora e la commissione che esaminerà lo studente sarà composta da professori interni ed un presidente esterno. Questo per garantire agli studenti di essere valutati da docenti che conoscono il loro percorso”, ha dichiarato la ministra, durante il Question Time alla Camera, dove ha fornito i dettagli su come il governo intende procedere con l’esame di Maturità.