Salvini: “L’Europa va ripensata, paesi del Nord mettono liquidità”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Sky TG24, dove ha parlato delle questioni politiche delle ultime ore, con la possibilità di dimissioni della ministra Bellanova.

“Il ministro della Famiglia dichiara che non ci sono i soldi per le famiglia. L’uomo non dovrebbe essere al servizio del denaro e non il contrario. Bisogna stampare moneta”, ha dichiarato Salvini.

“Se proponiamo la cassa integrazione in 8 ore senza l’intervento dei sindacati, è una proposta che arriva al governo. Poi la politica è quella che ha la responsabilità di decidere. La sanatoria di 600 mila immigrati, non ci siamo. Utilizziamo i voucher, il lavoro a tempo, le agenzie per il lavoro. Se il lavoro da casa sarà privilegiato, gli italiani sono in prima linea per ingegno”, ha sottolineato il leader del Carroccio.

“Nella prima fase su 204 emendamenti della Lega ne sono stati bocciati 203. Stampare moneta sarebbe fondamentale. Ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali, mi dai il 10-15%, lo Stato incassa e ci sono 8 milioni di contribuenti che iniziano a respirare”.

“A trattati in corso, altri paesi hanno banche pubbliche che danno liquidità ad imprese e cittadini. Il decreto Liquidità è complicato, solo un decimo avrà i suoi soldi, non devi essere mai stato segnalato alla centrale rischi, non devi avere dei mutui pendenti. C’è qualcosa da rivedere nel contesto europeo”, questa la posizione di Salvini sull’uscita dell’Italia dall’euro.