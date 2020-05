Conte: “Valutiamo riapertura dei negozi”

Il premier Conte ha diffuso nuovi dettagli sui piani del Governo per affrontare la crisi da coronavirus, specialmente per quanto riguarda le attività che sono rimaste ancora chiuse. Nella giornata di ieri molti ristoratori hanno protestato a Milano in una manifestazione pubblica, con polemiche per le sanzioni che sono state imposte ad alcune persone.

“Il Governo non vuole protrarre questo lockdown, se c’è la possibilità di anticipare valuteremo aperture ulteriori. Serve un piano per contenere la curva del contagio”, ha dichiarato Conte, spiegando che serve un lavoro condiviso tra tutte le forze politiche, anche per portare il decreto economico in Cdm entro la fine della settimana.

Secondo quanto comunicato, anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha sottolineato che si potrà riaprire qualche attività.