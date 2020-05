Coronavirus a Wuhan ad ottobre? Conferme dai Giochi Militari. La Francia conferma casi a novembre

Ci sarebbero stati contagi da coronavirus già nel mese di ottobre nella città di Wuhan, come riferito da alcune delegazioni che erano presenti ai Giochi Militari, che si sono tenuti nella città cinese. A parlare è uno degli atleti di scherma italiana, Matteo Tagliariol: “Ci siamo ammalati tutti per 3 settimane. Eravamo sei nell’appartamento ed abbiamo avuto febbre e tosse per quasi un mese. Gli antibiotici non hanno fatto niente e successivamente si sono ammalati anche mio figlio e la mia compagna”. Questo resoconto è molto simile ai sintomi da coronavirus, che ora sono più chiari rispetto all’inizio dell’epidemia.

Conferme dalla Francia

La Francia ha una posizione simile, con dei casi confermati già nel mese di novembre nell’Alsazia, vicino al confine con la Germania. Questo è quanto comunicato dall’ospedale Albert Schweitzer di Colmar, dove è stato effettuato un lavoro di archivio, andando a rivedere tutte le tac ai polmoni effettuate dal primo novembre.

Inoltre questi rapporti sono stati mostrati ad altri radiologi, per delle conferme delle ipotesi. Ne è uscito uno studio nazionale, nel quale si evidenzia come i primi casi in ospedale da Covid-19 risalgono al 16 novembre.