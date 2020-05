Coronavirus nel mondo, boom in Brasile: oltre 600 morti e 10 mila contagiati in un giorno

Aumenta di molto il bilancio sul Covid-19 del Brasile, che ha visto oltre 10 mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 614 morti dal dato di ieri. Nel mondo sono quasi 4 milioni le persone positive, con un totale di 265 mila morti.

Il Regno Unito ha superato da ieri il numero di morti dell’Italia, diventando il secondo paese per decessi al mondo, con oltre 30 mila. Sono oltre 250 mila i positivi in Spagna, mentre in Italia sono 214 mila, come comunicato nella serata di ieri.

Il Brasile ha ora 126 mila contagiati ed oltre 8 mila morti, con 8 mila persone in terapia intensiva, mentre il numero di tamponi effettuati rimane basso, anche inferiore rispetto all’Iran.