Entra in banca e minaccia tutti per avere l’Isee: fermato

Una persona è entrata in una banca del salentino aggredendo un dipendente, mentre chiedeva la realizzazione del suo Isee. Come è stato spiegato dallo stesso bancario che lo ha accolto, le persone dentro gli uffici erano poche per via delle misure anti-Covid prese dalla banca. La maggioranza delle entrate sono su appuntamento, come ha comunicato il dipendente.

“Una volta entrato pretendeva che la sua richiesta venisse eseguita sul momento. La sua mail era stata inviata la giornata precedente, quando al lavoro c’era un altro organico, a causa delle turnazioni. Ha minacciato ed è entrato nelle aree riservate al personale”, questo il racconto del dipendente.

“Ci ha minacciato di violenza, con la sua presenza che è rimasta negli uffici per oltre 15 minuti, abbiamo deciso di assecondarlo. In 16 anni di servizio non è mai accaduta una cosa del genere”, ha spiegato ai cronisti.