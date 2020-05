Il Salone del Libro torna online dal 14 al 17 maggio

Per ovviare alla chiusura dovuta all’emergenza da coronavirus, il Salone del Libro di Torino ha deciso di organizzare degli eventi online dal 14 al 17 maggio. In questo modo si cercherà di non perdere l’anno del Salone, annullato nelle scorse settimane. Ci saranno varie dirette sui social network: Facebook, Twitter ed Instagram.

Il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di oggi: “Vogliamo capire cosa sta accadendo e quale sarà il futuro. Questo evento sarà dedicato alle vittime del coronavirus ed al personale sanitario. In una settimana siamo riusciti ad organizzare una live streaming per parlare di libri, scienza, storia e cinema”. Ci sarà anche quest’anno, dunque, uno degli appuntamenti più famosi di Torino, fruibile in maniera gratuita attraverso lo streaming.