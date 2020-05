Spread Btp-Bund oggi 7 maggio: continua il rialzo

Lo spread Btp-Bund di oggi 7 maggio ha aperto con un nuovo rialzo dopo la crescita della giornata di ieri, dovuta in gran parte alle polemiche per il programma di acquisto titoli da parte della Bce, con la sentenza della Corte costituzionale tedesca che ha dato tre mesi di tempo per “chiarimenti”. Oggi lo spread ha aperto a 249 punti, con il tasso di rendimento dei titoli di Stato che è arrivato al 2%, mentre nella giornata di ieri era intorno all’1,80%.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri lo spread aveva chiuso a 248 punti base, dopo aver aperto a 242 punti base. In rosso anche Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha perso l’1,31% a 17.159 punti. Anche le altre borse europee hanno chiuso in rosso, mentre Londra ha chiuso in leggero rialzo con +0,07% a 5.853 punti. Francoforte (-1,15%) a 10.606 punti, Madrid (-1,13%) a 6.671 punti e Parigi (-1,11%) a 4.433 punti.