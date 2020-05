Coronavirus, l’Alto Adige è la prima regione ad aprire: “Applichiamo l’autonomia”

L’Alto Adige ha manifestato la volontà a riaprire tutte le attività commerciali anche contro il parere del Governo, per evitare che le aziende continuino a perdere fatturato a causa della chiusura. Un parere simile arriva anche da altre Regioni, con la Liguria che chiede, con il governatore Toti, un modello simile a quello tedesco, che predilige il sistema regionale: “Se le nostre richieste non venissero accolte, lo riterremo lesivo nei confronti della regione”.

Anche il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al governo che dall’11 maggio vengano riaperte le attività commerciali, in primis bar e ristoranti, che nelle ultime settimane hanno protestato per la mancanza di introiti ed i pagamenti dovuti, come spese ed affitto. Il decreto economico ancora non è stato varato e sembra che l’approvazione in Cdm slitti ancora alla prossima settimana, questo significa che molte attività potrebbero non ricevere nulla, visti anche i problemi legati alle richieste di finanziamento con garanzia statale.