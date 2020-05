Coronavirus nel mondo, quasi 4 milioni di contagiati

Sono stati quasi raggiunti i 4 milioni di contagiati da Covid-19 in tutto il mondo, con oltre 270 mila morti e 48 mila persone in terapia intensiva. Gli Stati Uniti sono il paese che resta il più colpito, anche se c’è stato un rallentamento nei contagi, che sono fermi da alcuni giorni a 1,2 milioni, mentre i morti salgono a 77 mila. La Spagna ha il numero più alto di contagiati in Europa, con 256 mila, mentre il Regno Unito ha il numero più alto di decessi, oltre 30 mila, davanti all’Italia da qualche giorno. Cala il numero di terapie intensive in tutta Europa, dopo il picco in Spagna e Francia di 7 mila posti letto occupati nel mese scorso.

Aumentano i casi in Brasile, il paese che più sta avanzando con positivi e morti, con i decessi che hanno quasi raggiunto le 10 mila unità. In Turchia ci sono lo stesso numero di positivi accertati rispetto al Brasile, ma con un numero di morti molto inferiore. Anche i tamponi tra Turchia e Brasile mostrano una differenza di approccio al contagio.