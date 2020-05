Il decreto Maggio diventa dl “Rilancio: slitta ancora l’approvazione

Non ci sarà questa settimana l’approvazione del decreto economico, dapprima denominato “Aprile” secondo il mese nel quale sarebbe dovuto essere approvato, successivamente “Maggio” al passaggio da un mese all’altro, mentre ora diventa “Rilancio”. Il Governo ha fatto sapere che i provvedimenti che vi saranno contenuti serviranno per il rilancio dell’economia.

Il testo è di 766 pagine, come comunicato da Palazzo Chigi, con un totale di 55 miliardi che saranno messi a disposizione dell’economia italiana per la ripartenza. In particolare le categorie che sono più a rischio ora riguardano il settore turistico ed alberghiero.

Stop ai licenziamenti

Confermato anche lo stop ai licenziamenti per 5 mesi, come era stato anticipato anche nelle scorse settimane, con la volontà dell’esecutivo di rinnovare il provvedimento contenuto nel Cura Italia, che sospendeva per due mesi i licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo”.

Un miliardo per l’agricoltura

Ci sarà anche un miliardo di euro per i settori più colpiti, come quello agricolo. La stessa ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, nei giorni scorsi aveva espresso dubbi per il raccolto di quest’anno. Il fondo dovrebbe andare a sostegno di chi ha perso parte del raccolto per mancanza di braccianti.