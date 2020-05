Mes, conferme da Ue sulla non condizionalità. Utilizzo per spese mediche

Le indicazioni sull’utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sono arrivate nella tarda serata di ieri, con la posizione della Commissione europea che non porrà condizioni ai fondi del Mes, ma dovranno essere utilizzate per le spese sanitarie dirette ed indirette.

L’Italia potrà richiedere prestiti fino a 36 miliardi di euro, da utilizzare nella parte sanitaria nella lotta contro il Covid-19. Non ci sarà la Troika, nessun modello Grecia, ma solamente un controllo sulle spese, per verificarne l’utilizzo in ambito sanitario. Il chiarimento è arrivato in una lettera del vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, firmata anche dal commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni.