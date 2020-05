Mes, l’Eurogruppo trova l’accordo: limitato a spese sanitarie

Trovato l’accordo all’interno dell’Eurogruppo, con il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, che ha reso nota l’approvazione dei fondi del Mes per tutti i paesi che lo chiederanno. Emessa anche una nota ufficiale che riassume l’accordo raggiunto dai paesi europei.

Disponibile il 2% del Pil

La somma che è destinata alle “spese sanitarie dirette ed indirette” è quella del 2% del Pil, quindi l’Italia potrebbe ottenere 36 miliardi da poter spendere per le misure anti-Covid e nella gestione dell’epidemia dal punto di vista sanitario. Questo è l’unico paletto messo dall’Eurogruppo per ottenere la “linea di credito”. Poi saranno gli Stati a valutare la convenienza nel fare nuovo debito, anche se a condizioni migliori rispetto a quelle che si troverebbe oggi sul mercato.

I prestiti saranno “al massimo di 10 anni”, questo non viene incontro alle richieste italiane, che avrebbero preferito prestiti a 30 anni. Avere dei prestiti a 10 anni rende questa linea di credito più conveniente, ma molto simile all’attuale emissione di BTP. Dunque chiedere un prestito da oltre 30 miliardi di euro peserebbe poi negli anni successivi, anche se ci sarebbe un buon risparmio in interessi, stimabile intorno ai 2-3 miliardi.

Rinviato il Recovery Fund

Come era già trapelato, non ci sono stati progressi per quanto riguarda il Recovery Fund, per il quale è stato dato mandato alla Commissione europea di trovare una quadra e presentare un progetto da approvare